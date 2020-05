Napoli, De Magistris in contrasto con De Luca: “Riapro tutto 24 ore su 24”

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, in netto disaccordo con il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha annunciato l’intenzione di riaprire tutto nella sua città, di permettere cioè alle attività commerciali di stare aperte quando e quanto vogliono, senza limiti di orari.

De Magistris procederà dunque a introdurre una serie di ordinanze grazie alle quali Napoli potrà stare aperta 24 ore su 24:

“Niente più baretti obbligati a chiudere alle 23.00, niente più orari per nessuno. Tutti potranno restare aperti ininterrottamente giorno e notte”

Il sindaco ha detto che saranno aumentate le aree pedonali e i servizi all’aperto e ha spiegato:

“L’attenzione alla salute non sarà mai superficiale. La fase 1 è finita e quindi anche la necessità di stare a casa. Ora l’organizzazione della vita in città deve passare a chi la conosce. Noi siamo sindaci, non vicesceriffi. Tornare a vivere significa lavorare e ridare impulso all’economia”