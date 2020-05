Open Arms, oggi voto in Giunta su nuovo processo a Salvini. Lui: "Rifarei tutto per tutelare il mio Paese"

Di Redazione Blogo.it martedì 26 maggio 2020

Open Arms: Salvini eviterà un altro processo a conti fatti. Si vota oggi in Giunta per le Immunità del Senato

Si vota oggi in Giunta per le autorizzazioni e le immunità del Senato sul caso Open Arms. Alla sbarra Matteo Salvini, accusato dal Tribunale dei ministri di Palermo di sequestro di persona per i migranti bloccati ad agosto 2019 sulla nave Ong Open Arms quando lui era ministro dell'Interno: più di 150 persone tenute sei giorni forzatamente a bordo, prima di poter toccare terra.

A conti fatti Salvini dovrebbe evitare un altro processo, come non è riuscito a fare nell’analogo caso dei migranti sequestrati secondo il tribunale dei ministri di Catania sulla nave Gregoretti della Marina italiana, con processo a carico dell’ex ministro che inizierà in autunno.

In Giunta immunità e autorizzazioni Salvini potrà contare su 13 voti su 23, cioè gli 11 voti dei senatori di centrodestra più due voti dei senatori Riccardi (M5s) e Giarrusso (ex M5S). Poi l'Aula del Senato dovrà ratificare entro 30 giorni la decisione.

Salvini si è detto tranquillo: "Ho difeso la legge, la sovranità, la sicurezza, l'onore e la dignità italiane, con l'accordo dell'intero governo. Sono tranquillo e rifarei tutto, non per interesse personale ma per tutelare il mio Paese".