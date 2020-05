Pierpaolo Sileri sotto scorta. Di Maio: “Persona corretta e genuina, siamo tutti con te”

Di Redazione Blogo.it martedì 26 maggio 2020

Il viceministro della Salute ha ricevuto delle minacce.

Secondo quanto riportato dalle agenzie di informazione, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sarebbe stato messo sotto scorta a causa di alcune minacce ricevute. Quanto sta accadendo si evince anche da un messaggio pubblicato sulle proprie pagine dei social network da Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e appartenente allo stesso schieramento politico di Sileri che, oltre a essere un esponente del MoVimento 5 Stelle, è anche un medico ed è stato in prima linea in questa fase di lotta contro il coronavirus, tanto da andare a Wuhan a riprendere gli italiani che erano rimasti lì a febbraio. Sileri ha anche contratto il virus ed è guarito senza ricovero, ma raccontando in seguito di essersela vista davvero brutta.

Sui social oggi Di Maio ha scritto un messaggio di solidarietà verso il suo collega di governo: