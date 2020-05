Comitato degli esperti: no all’ultimo giorno di scuola in classe

Il comitato tecnico scientifico ha espresso parere negativo circa la proposta della viceministra Anna Ascani.

Non è possibile festeggiare l’ultimo giorno di scuola e salutare compagni di classe e insegnanti neanche per chi ha concluso un ciclo di studi. Quindi né i bambini della quinta elementare, né i ragazzi della terza media potranno vivere il loro ultimo giorno di scuola come aveva proposto la viceministra dell’Istruzione Anna Ascani (PD) e anche alcuni gruppi di genitori.

La proposta era già stata approvata anche da alcuni presidi, che volevano organizzare un incontro all’aperto, per ridurre al minimo il ischio, ma è stata decisamente bocciata dal comitato tecnico scientifico.

Agostino Mozzo, che coordina il Cts, ha infatti spiegato che ieri pomeriggio tutti i membri del comitato hanno deliberato negativamente sulla possibilità di permettere ai ragazzi di trascorrere l’ultimo giorno dell’anno scolastico insieme.