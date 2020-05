Open Arms, Padre Zanotelli: “I renziani si vergognino”

martedì 26 maggio 2020

Il missionario: “Io mi sono sempre augurato che salvino andasse a processo”.

Padre Alex Zanotelli, noto missionario comboniano, è stato interpellato da Adnkronos per un commento sulla decisione di Italia Viva di non partecipare in Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari al Senato al voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso Open Arms.

Zanotelli ha detto:

“Resto sbigottito e l’unica parola che mi viene in mente è che i renziani si vergognino. So bene quello che è avvenuto e le sofferenze patite dai 150 migranti bloccati sulla nave. I magistrati hanno guardato bene dentro alla cosa. Io mi sono sempre augurato che Salvini andasse a processo e sarebbe la cosa più naturale che lui, da uomo di Stato, ora affrontasse il processo”

Il missionario ha poi aggiunto: