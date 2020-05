Insulti e minacce: sotto scorta il governatore lombardo Attilio Fontana

Di redazione Blogo.it mercoledì 27 maggio 2020

La Prefettura di Varese ha da due giorni assegnato la scorta al governatore della Lombardia, Attilio Fontana: "il clima si è fatto incandescente"

Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è sotto scorta da due giorni, anche se la notizia è diventata di dominio pubblico oggi, grazie ad un articolo de La Stampa. A decidere di assegnare la protezione al presidente della Regione Lombardia, la Prefettura di Varese che ha motivato il provvedimento con "il clima intorno al governatore lombardo si è fatto incandescente". A seguire il governatore eletto con la coalizione di centrodestra e candidatosi con la Lega, c’è un’auto di scorta con un agente.

La pesantissima situazione creatasi in Lombardia per l’emergenza coronavirus e le diverse gaffe di esponenti della regione, tra cui lo stesso Fontana e l’assessore Gallera, negli ultimi giorni hanno alimentato le polemiche attorno alla guida della Lombardia. Qualcuno è però andato decisamente oltre con insulti e minacce via Web. E non solo: il Partito dei comitati di appoggio alla resistenza per il Comunismo ha realizzato lungo il Naviglio un murale sull’emergenza coronavirus e con la scritta “Fontana assassino”.