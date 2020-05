Sergio Mattarella in visita a Codogno il 2 Giugno

Prima di Codogno, l'1 giugno Sergio Mattarella parteciperà al concerto al Quirinale in ricordo delle vittime

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 2 Giugno, Festa della Repubblica, sarà a Codogno in visita privata. Il Capo dello Stato incontrerà le autorità locali presso il Municipio.

Codogno è stato il primo focolaio di coronavirus in Italia con l'individuazione del cosiddetto Paziente 1 il 21 febbraio scorso.

Mattarella, secondo quanto si apprende dal Colle, nella mattinata del 2 Giugno, prima di andare a Codogno, come da tradizione parteciperà alla cerimonia di deposizione di una corona all'Altare della Patria mentre l'1 giugno il Presidente della Repubblica parteciperà al concerto al Quirinale in ricordo delle vittime dell’epidemia di coronavirus in Italia.