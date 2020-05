Recovery Fund, leader Ue fanno i complimenti a Conte: "Risultato impensabile"

Di Redazione Blogo.it mercoledì 27 maggio 2020

Tanti i messaggi ricevuti dal presidente del Consiglio in queste ore

La proposta di Recovery Fund presentata dalla Commissione europea, 172 miliardi all'Italia di cui quasi la metà a fondo perduto, è considerata da Palazzo Chigi e dal nostro corpo diplomatico a Bruxelles un successo per il governo italiano.

A quanto apprende l’Adnkronos, da fonti dell’esecutivo, sono "tanti i messaggi di complimenti" ricevuti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle ultime ore.

Messaggi giunti anche dagli altri leader dei paesi Ue "per la visione di lungo periodo e intuito del premier in termini di risposta economica comune da dare per far fronte alla crisi innescata dal Coronavirus. Un risultato assolutamente impensabile solo fino a qualche mese fa e un primo passo significativo in vista del negoziato al Consiglio europeo del 19 giugno in cui bisognerà portare a casa questo importante risultato".

Un’Europa che diventa finalmente adulta, a parere di tanti commentatori. Non la pensa così il leader della Lega Matteo Salvini secondo cui non c’è "nessuna buona notizia concreta per l'Italia, per ora solo altre parole. La Commissione propone di aggiungere al bilancio europeo 750 miliardi, raccolti collocando titoli e distribuiti come prestiti o sussidi. Come già annunciato, queste somme dovranno essere rimborsate con nuove tasse europee su consumi e produzione".

L’ex premier Enrico Letta su Twitter, nel salutare "il mega recoveryfund (che aiuta l’Italia come non mai)" osserva che "Salvini oggi pomeriggio sta disperatamente cercando una barca di migranti in avvicinamento alle coste italiane". O di negare l’evidenza.