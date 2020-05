Boccia: “Passaporto sanitario è contro la Costituzione. Su mobilità no a distinzioni tra regioni”

Di redazione Blogo.it giovedì 28 maggio 2020

Alcuni governatori hanno proposto un passaporto sanitario per i turisti provenienti da altre regioni.

Francesco Boccia, ministro degli Affari Regionali, nel corso di un’audizione in Commissione federalismo fiscale alla Camera, ha spiegato che la proposta del passaporto sanitario avanzata da alcuni governatori come Nello Musumeci della Sicilia e Christian Solinas della Sardegna, non è fattibile:

“Passaporto sanitario? Rileggete l'articolo 120 della Costituzione: una Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone. Se gli scienziati dicono che non ci sono passaporti sanitari, non ci sono”

Ieri il sindaco di Milano Beppe Sala, rispondendo a Solinas che pretende un patentino immunitario per i turisti che dalla Lombardia si recheranno in Sardegna la prossima estate, ha fatto una battuta dicendo che quando deciderà dove andare in vacanza se ne ricorderà. Boccia su questo punto ha spiegato:

“Nei prossimi giorni con l'ultimo click che riporterà il Paese a muoversi ci dovrà essere anche quello del buonsenso. Se tutte le regioni ripartono, ripartono senza distinzioni sul profilo dei cittadini di ogni regione, la distinzione tra cittadini di una città rispetto all'altra non è prevista, se siamo sani ci muoviamo. Diverso è prevedere una fase di quarantena, ma non siamo in quella condizione. E anche in quel caso ci vuole un accordo tra le parti”

Il ministro ha anche spiegato, a proposito degli aiuti alle zone maggiormente colpite dal coronavirus: