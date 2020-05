Bonomi (Confindustria): “La politica ha zero strategia su dove andare”

Il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che è anche Presidente di Fiera Milano, è intervenuto nel corso di un incontro organizzato proprio dalla Fiera Milano e ha parlato della reazione della politica italiana alla pandemia da coronavirus. Bonomi ha detto:

“Vedo la classe politica, non parlo di Governo, molto concentrata sull'emergenza ma con zero visione e zero strategia su dove dobbiamo andare. Questo mi preoccupa molto”