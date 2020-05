Dl Scuola, governo pone la fiducia sul maxiemendamento

Di re.mar. giovedì 28 maggio 2020

Dl Scuola: saranno banditi 4 concorsi nella scuola per aumentare i posti fino a 80mila unità, le novità

Il ministro della Pubblica istruzione Lucia Azzolina assicura che a settembre le scuole riapriranno. Come è ancora da vedere: "Riaprire le scuole a settembre è esigenza e obiettivo condiviso da tutto il governo" e "alle scuole saranno date precise indicazioni operative" dice Azzolina rispondendo al question time di oggi in Senato.

"Garantiremo la massima sicurezza e la continuità didattica. Stiamo lavorando col ministero della Salute, il documento sarà adottato nelle prossime ore" aggiunge la ministra. Saranno banditi 4 nuovi concorsi nella scuola per aumentare i posti fino a 80mila unità.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Inca stamattina in aula al Senato ha annunciato a nome del governo la presentazione del maxi emendamento sostitutivo del Dl scuola ponendo la fiducia sul nuovo testo. Dopo le dichiarazioni di voto, dalle 15 in poi la chiama per il voto di fiducia.

(in aggiornamento)