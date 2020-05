Fico: "Recovery Fund sufficiente, non servirà ricorrere al Mes"

Di Redazione Blogo.it giovedì 28 maggio 2020

Il presidente della Camera: "Finalmente la Commissione Ue ha fatto una proposta in linea con quanto chiesto dall’Italia"

Secondo il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, se la proposta di Recovery Fund avanzata ieri dalla Commissione Ue fosse realmente approvata (falchi del Nord Europa permettendo), l’Italia non avrebbe bisogno di ricorrere al Meccanismo europeo di stabilità (Mes), di ricorrere al fondo Salva-Stati.

Dice Fico a Rainews24: "Finalmente la Commissione Ue ha fatto una proposta in linea con quello che aveva chiesto l'Italia. Questa è un'ottima notizia. Dobbiamo fare presto: i Paesi al più presto devono approvare il Recovery Fund e far sì che tutti ne possano beneficiare. È questo che dobbiamo fare ed è quello che si sta facendo".

Per la terza carica dello Stato: "Le misure sono sufficienti e quindi potremmo non ricorrere al Mes E in ogni caso, quando si parla di Mes, si deve parlare di un Mes senza condizioni e senza i problemi che pone il Mes vecchio".

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a La Stampa ha commentato così la proposta di Recovery sposata dalla Commissione Ue: "Ci abbiamo creduto quando in pochi ci avrebbero scommesso. In molti anche sul piano interno, mi invitavano ad essere cauto e a non espormi dicendo che avrei sicuramente rimediato una cocente sconfitta politica. Ma sono stato sempre consapevole che una reazione europea forte e unitaria era assolutamente necessaria non solo per l’Italia ma anche per il futuro stesso dell’Europa".

Intanto fonti di governo fanno sapere che il premier stamattina ha avuto un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per parlare del Quadro Finanziario Pluriennale dell’Unione.