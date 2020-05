COVID-19, Brusaferro: "La seconda ondata? Un dato obiettivo"

Il presidente dell'ISS sottolinea che la seconda ondata dell'epidemia di COVID-19 in Italia, secondo i dati a disposizione, è una certezza.

Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, questa mattina in audizione alla Commissione Bilancio della Camera, ha sottolineato che la seconda ondata dell'epidemia di COVID-19 in Italia, secondo i dati a disposizione, è una certezza.

Per gli scenari che immaginiamo, in autunno, una patologia come il Sars-Cov-2, si può maggiormente diffondere e si può confondere con altre sintomatologie di tipo respiratorio. La famosa ipotesi della seconda ondata è collegata a questo, che, dal punto di vista tecnico scientifico è un dato obiettivo.

Secondo Brusaferro "con l'arrivo dell'autunno c'è una probabile possibilità di maggiore diffusione" del coronavirus COVID-19 e proprio per questo motivo è necessario usare la massima cautela in questa prima fase di ritorno ad una semi-normalità:

Il virus è ancora presente e i comportamenti dei singoli sono le misure più efficaci per ridurne la circolazione. Questo è importante perché il numero di persone entrate a contatto con il virus è limitato, anche se varia da regione a regione. Le molte persone non entrate in contatto, e dunque suscettibili al virus, sono un serbatoio per la sua diffusione.