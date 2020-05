Marcia su Roma, in centinaia al grido di “Abbiamo fame” e “Vogliono vaccinarci tutti”

Tantissimi assembrati e senza mascherine.

La marcia su Roma organizzata tramite un gruppo su Facebook si è tenuta oggi nella Capitale e un paio di centinaia di manifestanti hanno provato ad andare da Piazza Venezia a Palazzo Chigi, ma le forze dell’ordine hanno impedito loro di raggiungere il simbolo del governo. Ci sono stati attimi di tensione perché alcuni dei manifestanti, a braccia alzate, sono arrivati faccia a faccia con la polizia in tenuta antisommossa.

Alcuni, avvolti nel tricolore, hanno gridato: ”Qui c'è gente che non mangia. C'è gente che non prende lo stipendio da 4 mesi. Abbiamo fame” e c'era anche chi, al megafono, diceva: "Vogliono vaccinarci tutti". La manifestazione ha evidentemente fatto passare in secondo piano nelle loro teste la paura del contagio da coronavirus, anche se oggi nel Lazio si sono registrati i dati più bassi di sempre.

In Piazza si sono viste moltissime persone senza mascherina o con la mascherina abbassata e anche degli assembramenti. Hanno manifestato contro le politiche monetarie europee e tra di loro c’erano aderenti a Vox Italia e ad altre formazioni che vogliono l’Italexit.