L'app Immuni è disponibile. Ecco come scaricarla

Di redazione Blogo.it lunedì 1 giugno 2020

Il Ministero della Salute ha rilasciato oggi l'app Immuni per la lotta al COVID-19. Ecco come scaricare e installare l'app per iOS e Android.

Ci siamo. Immuni, l'app che aiuterà a tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus COVID-19, è finalmente disponibile. Il Ministero della Salute ha reso disponibile per il download per gli utenti di iOS e Android.

L'app Immuni, come ampiamente anticipato a più riprese da fonti del governo, è gratuita e non esiste né mai esisterà alcun obbligo per il suo utilizzo, ma è evidente che più alto sarà il numero di utilizzatori e più efficace sarà il sistema di notifiche in caso di contatto con persone che risultano positive al COVID-19.

La descrizione ufficiale presente in App Store e su Google Play recita:

Immuni è l’app ufficiale per le notifiche di esposizione del governo italiano, sviluppata dal Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19 in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione. L’app è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei dati personali dell’utente e della normativa vigente, incluso il decreto-legge del 30 aprile 2020, n. 28.

Nella lotta all’epidemia di COVID-19, l’app aiuta a notificare gli utenti potenzialmente contagiati il prima possibile, anche quando sono asintomatici. Questi utenti possono poi isolarsi per evitare di contagiare altri, con l’effetto di minimizzare la diffusione del virus e velocizzare il ritorno a una vita normale per la maggior parte della popolazione. Venendo informati tempestivamente, inoltre, gli utenti possono anche contattare il proprio medico di medicina generale, riducendo così il rischio di complicanze.

Immuni per iPhone può essere scaricata a questo indirizzo, mentre gli utenti Android possono scaricarla sui propri dispositivi da questo indirizzo.

In occasione del lancio ufficiale dell'app Immuni, il Ministero della Salute ha ribadito alcuni punti per spiegare come funziona e come viene tutelata la privacy degli utenti: