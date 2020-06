Estorsioni e riciclaggio: 9 arresti a Roma, c’è anche l'ex senatore De Gregorio

Di Redazione Blogo.it mercoledì 3 giugno 2020

Tra gli arrestati per ordine della DDA di Roma c’è anche l’ex senatore Sergio De Gregorio

Sono 9 le persone arrestate questa mattina in un blitz coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Tra loro c’è anche l’ex senatore di Italia dei Valori e poi del Pdl Sergio De Gregorio, noto alle cronache per l’inchiesta della Procura di Napoli sulla presunta compravendita di senatori avvenuta, secondo la pubblica accusa, tra il 2006 e il 2008 allo scopo di far cadere il governo Prodi.

Alle persone arrestate vengono contestati, in concorso e a vario titolo, i reati di estorsione, riciclaggio ed autoriciclaggio. L’operazione è stata messa a segno dalla squadra mobile di Roma. Per De Gregorio è stata disposta la misura cautelare in carcere.

Gli arresti sono stati accompagnati dal sequestro preventivo delle quote sociali, dei conti correnti e del complesso aziendale dei beni che fanno parte del patrimonio di alcune società. Sotto sequestro anche 480 mila euro.

(in aggiornamento)