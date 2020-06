Di Maio: “Italia si rialza anche grazie alla Francia. Austria? Stop non è definitivo”

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi ha incontrato il suo omologo francese Jean-Yves Le Drian con il quale ha poi tenuto una conferenza stampa nel corso della quale ha detto:

Ma il vero argomento del giorno per quanto riguarda i rapporti con gli altri Paesi europei sono i confini con l’Austria, che Vienna tiene ancora chiusi. Su questo punto Di Maio ha sentito telefonicamente il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg e ha detto:

"Ho registrato la disponibilità a far confrontare i nostri ministeri della Salute sui dati emidemiologici. Mi ha chiamato per dirmi che la decisione non è definitiva"

Poi Di Maio ha spiegato:

"Per il turismo riteniamo che ci sia la necessità di regole uniformi per la mobilità per garantire viaggi sicuri e senza interruzione ai cittadini europei. Da oggi inizio una serie di incontri con i miei colleghi ministri degli Esteri di Paesi Ue. Venerdì sarò in Germania, sabato in Slovenia e martedì in Grecia. L'obiettivo è quello di mostrare a tutti che l'Italia è pronta ad accogliere turisti stranieri, in sicurezza e con la massima trasparenza dei dati. Accogliere turisti significa mettere in moto la nostra economia. E dare la possibilità a commercianti, imprenditori, artigiani, albergatori di lavorare. Andiamo avanti con il massimo impegno. Coraggio"