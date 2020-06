Il virologo Cristanti: “L’Austria fa bene, in Italia ancora tanti casi”

Il Professore Andrea Cristanti, direttore di Microbiologia e Virologia - A.O. Università di Padova, questa mattina è stato ospite della trasmissione di Raitre Agorà e ha risposto ad alcune domande specifiche sulla pandemia da coronavirus e su come si stanno comportando gli Stati. Per quanto riguarda il blocco che ancora vige da parte dell’Austria nei confronti dell’Italia, Cristanti ha detto:

“Io penso faccia bene, ci sono ancora un sacco di casi in Italia. Penso che l'Austria abbia investito quanto noi per eliminare il virus e non vedo perché debba correre il rischio di importare nuovi casi senza implementare misure di controllo. Questa è una cosa seria e io penso che anche noi dovremmo implementare misure di controllo verso tutti quei paesi in cui l'epidemia è ancora attiva, come l'America o il Sud America”