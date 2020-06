Renzi: “Governo Conte ha lunga vita. Voteremo solo nel 2023”

In questi giorni Matteo Renzi è impegnato nella presentazione del suo nuovo libro intitolato “La mossa del Cavallo”. Proprio durante una delle presentazioni ha parlato del governo Conte 2, di cui fa parte con due ministre, Teresa Bellanova (Agricoltura) ed Elena Bonetti (Famiglia), peraltro entrambe presenti alla presentazione del libro. Il fondatore di Italia Viva ha assicurato che il governo Conte 2 andrà avanti fino alla fine della legislatura e che dunque si tornerà a votare per le politiche solo nel 2020:

“Voteremo nel 2023, c’è bisogno di rimettere mano alle regole del gioco per una leadership del Paese consolidata sulla base del voto, o la legittimazione rischia di passare per la democrazia sondaggistica e vince chi è più popolare nei sondaggi”

E ha ribadito:

Poi Renzi ha detto anche:

“Un cambio di governo non lo vedo all’orizzonte, c’è un presidente del Consiglio che gode della fiducia parlamentare, una maggioranza cui noi partecipiamo. L'Italia ce la può fare, ce la farà, ce la deve fare. Si può utilizzare il post coronavirus come la più straordinaria opportunità per rimettersi in carreggiata”