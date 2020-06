Brasile: i morti per coronavirus superano quelli dell'Italia

Di redazione Blogo.it venerdì 5 giugno 2020

In Brasile registrati nuovi 1.473 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore, superata l'Italia nel totale dei decessi, oltre 34mila

I numeri del Brasile continuano ad essere allarmanti, nonostante il presidente Jair Bolsonaro abbia deciso di continuare con la sua politica comunicativa della minimizzazione. Nelle ultime 24 ore sono morte in Brasile 1.473 persone per coronavirus, per un totale di 34.021. I numeri sono stati forniti direttamente dal ministero della Sanità del Brasile e proiettano il Paese sudamericano al terzo posto per numero di vittime per covid-19 scavalcando l’Italia.

Per il quarto giorno consecutivo, il numero di decessi in Brasile è il più alto al mondo, anche se nella triste graduatoria globale si trovano in vetta gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. In totale, il numero dei casi nel Paese guidato da Bolsonaro sono 614.941 (solo gli Stati Uniti ne hanno di più), 30mila in più nelle ultime 24 ore. Dalla mappa del contagio emerge che attualmente sono state raggiunte dal virus il 72% delle città brasiliane, con lo stato di San Paolo a detenere il triste primato con 129.200 casi e 8.560 decessi.