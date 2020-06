Coronavirus: aumentano ancora i casi giornalieri nel mondo

Di redazione Blogo.it domenica 7 giugno 2020

Il coronavirus continua a crescere a livello mondiale: anche se in Europa la situazione migliora, aumentano rapidamente i contagi in altri Paesi

I dati dell’Italia, ma anche dell’Europa in generale, non devono illuderci: i casi di coronavirus a livello mondiale sono in forte aumento. È quanto rileva un’analisi condotta dalla Cnn sulla base dei dati forniti dalla Johns Hopkins University. Effettivamente, emerge dallo studio, il tasso d’infezione è sceso di molto nella maggior parte dei Paesi colpiti dalla pandemia inizialmente, ovvero Cina, Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna e Francia. I numeri globali, però, non ci portano affatto verso un’uscita dall’epidemia, perché il virus sta accelerando in maniera importante in Sud America, Medio Oriente e Africa.

La media giornaliera a livello mondiale è di 100.000 nuovi casi al giorno. Una cifra impressionante se si considera, ad esempio, che ad aprile questo picco non è mai stato raggiunto. Negli ultimi 10 giorni, inoltre, 9 volte la soglia è stata abbondantemente superata: mercoledì il giorno più nero con 130.400 nuovi contagi da Covid-19 in tutto il mondo.