Fase 3, task force Colao consegna il rapporto finale a Conte: “Sei ambiti fondamentali per il rilancio”

Quasi due mesi di intenso lavoro e ora il comitato di esperti in materia economica e sociale guidato da Vittorio Colao ha consegnato il rapporto finale al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ricordiamo che la task force si è insediata il 10 aprile e si è occupata di stabilire le regole per le riaperture di maggio e giugno dopo il lockdown di marzo e aprile.

In una nota per la stampa il comitato spiega.

“In questa seconda fase al Comitato è stato chiesto di suggerire visione, strategia e iniziative atte a facilitare e rafforzare la fase di rilancio post Covid19. Il precedente rapporto si era invece concentrato sulla metodologia da seguire e le condizioni da realizzare per le riaperture produttive avvenute nel mese di maggio. Il rapporto, che verrà illustrato nei prossimi giorni, propone obiettivi generali e sei ambiti fondamentali per il rilancio (Imprese e Lavoro; Infrastrutture e Ambiente; Turismo, Arte e Cultura; Pubblica Amministrazione; Istruzione, Ricerca e Competenze; Individui e Famiglie) e articola iniziative per ciascuno di questi”