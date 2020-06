Coronavirus, OMS: “No ai guanti, aumentano il rischio di infezione. Nei supermercati meglio il gel”

Di Redazione Blogo.it lunedì 8 giugno 2020

Nuove indicazioni da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso nuove indicazioni per quanto riguarda le pratiche igieniche da mettere in atto per evitare il contagio da coronavirus. In particolare si sofferma sull’uso dei guanti, che sarebbe sconsigliato.

L’Oms infatti, in una sezione sul suo sito, avverte:

“L'Oms non raccomanda l'uso di guanti da parte delle persone, in comunità. L'uso di guanti può infatti aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso”

E spiega come sarebbe meglio agire nei luoghi pubblici: