Di Maio avvisa l'UE: "Non possiamo aspettare il 2021 per avere i soldi"

Di Redazione Blogo.it lunedì 8 giugno 2020

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, mette fretta all'UE durante l'intervista rilasciata oggi al Tg1: "I soldi servono subito a famiglie e aziende"

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stato ospite questa sera del Tg1 ed è stato abbastanza critico nei confronti dell’Europa. "Credo che in queste ore si stia disegnando il futuro dell'Ue", ha dichiarato l’esponente del governo Conte, ribadendo che sul Recovery Fund "l'Italia è attenta non solo a quanti soldi ma anche a quando arriveranno: non possiamo aspettare il 2021 per avere soldi che servono alle nostre aziende, alle nostre famiglie ai nostri giovani disoccupati".

Grazie alle imprese per il contributo che ci hanno dato per realizzare il #PattoExport. Grazie al governo e a tutti i ministeri coinvolti per aver investito tempo e risorse in questo progetto. Siamo solo all’inizio di un grande percorso. ➡️https://t.co/6nEmwEFbLh pic.twitter.com/iBBiGSx1mP — Luigi Di Maio (@luigidimaio) June 8, 2020

Sempre oggi, il titolare della Farnesina ha preso parte alla messa officiata nella chiesa di San Ludovico d’Angiò a Marano di Napoli in suffragio di Pasquale Apicella. Il 37enne poliziotto è morto a Napoli il 27 aprile scorso nel corso di un inseguimento di una banda di rapinatori.