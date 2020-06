COVID-19, da lunedì via le limitazioni per i turisti italiani in Grecia

Di redazione Blogo.it martedì 9 giugno 2020

A partire da lunedì 15 giugno, e progressivamente fino alla fine del mese, la Grecia inizierà a rimuovere le limitazioni per i turisti italiani che vorranno recarsi nel Paese per le vacanze.

Ad annunciarlo il Ministro degli Esteri greco Nikos Dendias nel corso di una conferenza stampa ad Atene a cui ha preso parte anche il suo omologo italiano, Luigi Di Maio, giunto in Grecia proprio con l'obiettivo di far rimuovere quelle limitazioni:

Il ministro Di Maio mi ha aggiornato sui dati in Italia nettamente migliorati. La Grecia toglie dal prossimo lunedì, in maniera graduale fino alla fine del mese, tutte le limitazioni nei confronti dell'Italia. Esprimo i sentimenti di solidarietà da parte del popolo greco al popolo italiano.

Gli ha fatto eco Di Maio:

Sono contento che l'amico Dendias mi abbia rassicurato sul fatto che la Grecia aprirà all'Italia sicuramente entro la fine del mese, eliminando qualsiasi tipo di blocco e obbligo di quarantena per gli italiani con l'impegno a valutare, in base ai dati, una riapertura già dalle prossime settimane.

Tutto dipenderà, ovviamente, dall'evolversi dalla pandemia in Italia e in Grecia. I numeri ad oggi sono positivi per entrambi i Paesi - più per la Grecia che per l'Italia - e se il trend dei contagi in calo proseguirà anche nelle prossime settimane la libera circolazione tra i due Paesi riprenderà senza alcuna limitazione.