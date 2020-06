COVID-19 e asintomatici, Van Kerkhove (OMS): "C'è stato un fraintendimento"

La dottoressa Maria Van Kerkhove dell'OMS corregge il tiro sulla rarità del contagio dai pazienti COVID asintomatici. La precisazione dopo le critiche della comunità scientifica.

A neanche 24 ore dalle sue dichiarazioni sulla contagiosità dei pazienti COVID asintomatici, la dottoressa Maria Van Kerkhove, capo dell'unità malattie emergenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha corretto il tiro e spiegato nel corso di una diretta Facebook che c'è stato un fraintendimento.

Quella espressa dalla dottoressa non era la posizione ufficiale dell'OMS:

Non solo. Dopo le critiche ricevute da una parte della comunità scientifica, Van Kerkhove ha voluto chiarire meglio la posizione espressa ieri in conferenza stampa:

Bisogna differenziare ciò che noi sappiamo, ciò che non sappiamo e ciò che stiamo cercando di capire. Ciò che sappiamo sulla trasmissione di COVID-19 è che gli infetti sviluppano sintomi, ma in una parte di loro questo non avviene. Sappiamo che la maggioranza delle infezioni avviene da qualcuno che ha sintomi ad altre persone attraverso le goccioline di saliva infette. Ma c'è una proporzione di persone che non sviluppa sintomi e non sappiamo ancora quante siano, potrebbero essere dal 6% al 41% della popolazione che si infetta, a seconda delle stime. Sappiamo che alcuni asintomatici possono trasmettere il virus e ciò che dobbiamo chiarire è quanti sono gli asintomatici e quanti di questi trasmettono l'infezione. Ciò che ho detto ieri in conferenza stampa si riferiva a piccoli studi pubblicati.