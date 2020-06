Fauci: "Seconda ondata coronavirus inevitabile" - Merkel-Macron: "UE sia pronta"

Di redazione Blogo.it mercoledì 10 giugno 2020

Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, mette in guardia l’Europa: una seconda ondata di coronavirus è inevitabile

Anthony Fauci, principale consigliere del presidente americano Donald Trump e direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, è sicuro della seconda ondata di coronavirus. Intervistato dal quotidiano La Stampa, Fauci evidenzia: "Le future infezioni sono inevitabili. Bisogna avere personale, test e risorse per identificare i casi, isolarli e tracciare i contatti. Se lo faremo - aggiunge il consigliere del presidente USA - quando avverranno le infezioni potremo evitare che diventino una seconda ondata".

L’allarme di Fauci è stato già colto dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron, che con una lettera hanno invitato la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, a prepararsi ad una seconda ondata di Covid-19. Oltre a sollevare domande sulla strategia dell’UE in merito ad una seconda ondata di virus, Merkel e Macron suggeriscono un approccio comune europeo.