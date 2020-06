Ascani: "A settembre tutti a scuola in sicurezza ma non con linee guida prese dall'alto"

Dopo le feroci critiche delle opposizioni al Dl scuola e alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina (M5S), con annessa polemica sulle gabbie in plexiglas o plexiglass che dir si voglia, oggi è la sua vice Anna Ascani (PD) che prova a correggere un po’ il tiro: "A settembre si torna tutti a scuola: in presenza, in sicurezza, rispettando le indicazioni di distanziamento che vengono dal comitato tecnico-scientifico, ma con progetti calati sul territorio".



Il viceministro dell’Istruzione ne ha parlato stamattina all'ultimo giorno di scuola, svoltosi all’aperto, dell'Istituto comprensivo Compagni-Carducci di Firenze: "Non si poteva negare ai ragazzi il diritto di salutarsi" ha detto l’esponente dem.

Ascani ha spiegato che in autunno si devono riaprire le scuole "non con linee guida prese dall'alto che vengono poi fatte calare in modo magari non tanto realistico, ma appunto con linee guida che si adattano al territorio, perché le scuole non sono tutte uguali, hanno bisogno di essere seguite. Sto incontrando tutte le Regioni d'Italia per fare questo lavoro".

La viceministra ha sottolineato che "noi tutti abbiamo sofferto per il lockdown, ma i ragazzi" che non sono potuti più andare a scuola dopo la prima settimana di marzo "hanno sofferto di più perché gli è mancato un pezzo di vita, che non gli potremo più ridare".

Il ministero intanto sta facendo "una ricognizione sugli spazi in tutti i 40mila edifici dedicati alle attività didattiche: quelli che sono in grado di rispettare il distanziamento ospiteranno le classi come le hanno ospitate in questi anni, per gli altri faremo un lavoro con gli enti locali per individuare altri spazi e metterli in sicurezza in tempo per settembre. La cabina di regia che facciamo oggi e gli incontri con tutte le regioni servono esattamente a questo" ha concluso la viceministra.