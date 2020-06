Giorgio Gori contro la Regione Lombardia: "Secretati dati per provincia sui morti per coronavirus"

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, una delle aree più colpite dal coronavirus, attacca la Regione Lombardia guidata da Attilio Fontana chiedendo più trasparenza. L'accusa del primo cittadino, che è del Pd, riguarda le modalità di diffusione dei dati su morti e guariti da coronavirus.

Gori su Twitter questa mattina ha scritto:

"Leggo che in Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per Covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica più i dati divisi. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli 'ufficiali', hanno secretato i dati per provincia"