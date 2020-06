Stati Generali, Conte incontra PD, M5S e Italia Viva

Di redazione Blogo.it giovedì 11 giugno 2020

A poche ore dall'avvio degli Stati Generali sabato prossimo a Villa Pamphili, oggi il premier Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi la delegazione di Italia Viva guidata da Ettore Rosati e quella del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle.

Ad affiancare il Presidente del Consiglio in questi incontri il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, coinvolto in modo diretto in quelli che saranno a tutti gli effetti gli Stati Generali dell'Economia, una serie di colloqui e discussioni con l'obiettivo di fare il punto sulle prossime mosse per rilanciare l'economia italiana.

Il centrodestra ha ufficialmente declinato l'invito, facendo partire l'ennesima polemica, mentre da Italia Viva sono arrivate parole positive, anche se la precisazione è sempre la stessa: dopo gli Stati Generali la discussione dovrà essere spostata in Parlamento.

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha fatto il punto della situazione nella sua e-news settimanale.