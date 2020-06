OMS: "L'emergenza COVID-19 nel Mondo sta peggiorando, in Europa è migliorata"

Di redazione Blogo.it giovedì 11 giugno 2020

Il direttore generale dell'OMS conferma che se in Europa la pandemia di COVID-19 sta rallentando, nel resto del Mondo sta peggiorando.

L'Italia e l'Europa più in generale, salvo qualche eccezione, sembrano ormai essersi lasciate alle spalle la fase più acuta dell'emergenza COVID-19, anche se i timori di una possibile seconda ondata non permettono di abbassare la guardia. Diversa, invece, è la situazione nel resto del Mondo, dove il contagio continua ad aumentare al ritmo di 100mila nuovi casi al giorno.

A lanciare l'allarme è il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di un briefing con i rappresentanti degli Stati Membri dell'OMS. Dei 100mila casi di COVID-19 che vengono registrati ogni giorno, il 75% arriva da 10 Paesi tra le Americhe e il Sud-est Asiatico.

Ieri, ad esempio, sono stati registrati ben 135mila nuovi casi di COVID-19:



Brasile +33.100



USA +20.852



India +12.375



Russia +8.404



Cile +5.737



Pakistan +5.385



Perù +5.087



Messico +4.199



Arabia Saudita +3.717



Bangladesh +3.190



Per trovare il primo Paese UE bisogna arrivare al 16esimo posto, con la Svezia e i suoi 1.427 nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24. Solo per fare un confronto, l'Italia è al 49esimo posto, la Spagna al 43esimo e la Francia al 30esimo. In Europa, sono i dati a dirlo, la situazione è migliorata sensibilmente, merito delle tempestive chiusure dei Paesi.