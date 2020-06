Renzi: "Salvini a gestire questo momento? Sarebbe stato il Bolsonaro de noantri"

Di Redazione Blogo.it venerdì 12 giugno 2020

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervistato da Radio Capital, parla di governo, Stati generalim, scuola e Salvini...

Matteo Renzi, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, parla stamattina di diversi argomenti, come gli Stati generali dell’economia, la scuola e anche delle critiche mosse dalla Lega al governo in merito alla gestione dell’epidemia di coronavirus.

"Salvini a gestire questo momento? Sarebbe stato il Bolsonaro de noantri" dice Renzi riferendosi al presidente brasiliano, la cui opera di minimizzazione dell’epidemia ha contribuito a far sfuggire di mano la situazione (100mila contagi negli ultimi 3 giorni, 800.000 in tutto, quasi 41.000 le vittime).

Renzi poi si sofferma sulla ripartenza: "Parliamoci chiaro noi dobbiamo essere prudenti, attenti al rischio di una seconda andata, dovremo quindi essere molto prudenti, però contemporaneamente dobbiamo anche capire che questo paese non può chiudere le scuole prima delle stazioni sciistiche e riaprire le discoteche prima dell'università".

Sugli Stati generali dell’economia, l’ex premier è netto: "Dopo serve un dibattito parlamentare, ma non attaccherei gli Stati Generali e Task force, voglio solo che questi soldi vengano spesi bene". In gioco ci sono "gli 80 miliardi che stiamo prendendo dai nostri figli, tutto ciò che Conte fa per chiarire dove vanno i nostri soldi va bene". Per Renzi: "Non deve essere messo in campo solo l'assistenzialismo, i sussidi, quel miliardo di euro mettiamolo nei cantieri".

E i sondaggi che danno Italia Viva neanche al 3%? "Non mi preoccupo dei sondaggi chi segue solo i sondaggi non è un politico, ma un partecipante di un reality show". Secondo Renzi: "Nelle prossime elezioni regionali avremo un risultato ben al di sopra dei sondaggi".



Per quanto riguarda la scuola invece: "La didattica a distanza non basta, sia detto con il massimo di stima per gli insegnanti, che hanno lavorato in alcuni casi molto di più di prima. Dopodiché quando l'ho detto mi sono preso gli insulti di mezzo mondo e dopo ci siamo resi conto che questa cosa non era così campata in aria, ma ormai è inutile piangere sul latte versato" chiosa il leader di Italia Viva.