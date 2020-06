Al via gli Stati Generali a Villa Doria Pamphilj: gli incontri di oggi

Di redazione Blogo.it sabato 13 giugno 2020

Al via oggi a Villa Doria Pamphilj gli Stati Generali voluti dal governo di Giuseppe Conte. Ecco il calendario degli incontri di sabato 13 giugno 2020.

È una Villa Doria Pamphilj blindata quella che a partire da stamattina ospita gli Stati Generali dell'Economia voluti dal governo di Giuseppe Conte. Quasi tutti gli accessi al parco nel cuore di Roma sono chiusi al pubblico, ad eccezione di quello situato in piazza San Pancrazio, mentre l'area della residenza interna, quella dove si svolgeranno gli incontri a porte chiuse, è pattugliata dalle forze dell'ordine.

A guidare la serie di incontri è il premier Conte, affiancato dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Il calendario di questa prima giornata è fittissimo e gran parte degli incontri si svolgerà in videoconferenza. In mattinata sono in programma gli interventi d

del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ma anche del Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde e il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.

Nel pomeriggio, invece, saranno il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e il Segretario Generale dell'OCSE Ángel Gurría ad intervenire, seguiti dalla Direttrice Operativa del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva, mentre nel tardo pomeriggio si terrà il panel Policy in the Post-Covid World: challenges and opportunities a cui prenderanno parte rappresentanti del mondo accademico internazionale.