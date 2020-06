Pechino, 46 nuovi casi di COVID legati ad un mercato. 11 aree residenziali in lockdown

Di redazione Blogo.it sabato 13 giugno 2020

Le autorità di Pechino agiscono tempestivamente per bloccare sul nascere un piccolo focolaio di COVID-19 legato ad un mercato di frutta e verdura.

Dopo due mesi di assenza di contagi interni, Pechino registra un primo focolaio di coronavirus COVID-19 e le autorità si muovono tempestivamente per correre ai ripari e limitare il più possibile il focolaio sul nascere.

Tutto sarebbe partito dal mercato all'ingrosso di Xinfadi. Almeno 46 persone legate in qualche modo al mercato, tra commercianti e clienti abituali, sono risultate positive al COVID-19 dopo una prima ondata di 517 test. Da lì la decisione delle autorità cinesi di chiudere temporaneamente il mercato e disporre i test per almeno 10mila persone.

Quello di Xinfadi è il principale mercato di frutta e verdura di Pechino, fornitore di circa il 90% dei vegetali consumati nella capitale cinese ed è quindi prioritario tenere sotto controllo questo potenziale nuovo focolaio prima che cresca a dismisura.

Il problema è che nelle ultime ore sono stati registrati dei casi sporadici di COVID-19 in diverse aree della città di Pechino, potenzialmente tutti collegati al mercato di Xinfadi e a quello del pesce di Jingshen, nel distretto di Fengtai. Anche questo mercato è stato temporaneamente chiuso al pubblico e le autorità di Pechino hanno deciso in via cautelativa di disporre il lockdown per 11 aree residenziali che si trovano nelle immediate vicinanze del mercato.

La buona notizia, però, è che le 46 persone risultate positive al COVID-19 non stanno manifestando i sintomi. Non è chiaro se siano asintomatiche o in una fase precedente alla manifestazione dei sintomi: tutti i positivi si trovano sotto stretta sorveglianza domiciliare e non possono avere contatti con altre persone.