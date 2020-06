Stati Generali, Conte: "Investire nella bellezza dell'Italia"

Il discorso di Giuseppe Conte per l'inaugurazione degli Stati Generali dell'Economia e la presentazione del piano messo a punto dal governo.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha aperto questa mattina gli stati generali dell'economia, una serie di incontri che sono stati ribattezzati "Progettiamo il rilancio", con un riferimento all'Italia post-COVID. Nel lungo discorso di apertura il premier Conte ha anticipato i fitti incontri di oggi con le istituzioni europee, a cominciare dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e delineato l'obiettivo di queste giornate di discussioni:

Abbiamo e stiamo vivendo uno shock senza precedenti, con costi umani - in particolare in Italia - ma anche sociali ed economici molto alti. E io condivido quello che ci è stato detto anche... un concetto che condividiamo anche con Ursula, con la Presidente della Commissione europea: noi non possiamo permetterci di ritornare, di ripristinare la normalità, di ritornare allo status quo ante rispetto a questa crisi. L’Italia, in particolare, sono vent'anni che fatica a tenere il passo delle altre economie avanzate. Perché sconta dei tassi di crescita del prodotto lordo e della produttività che sono al di sotto della media europea, ha subìto delle conseguenze negative più intense rispetto altri Paesi europei, le conseguenze a seguito della crisi finanziaria del 2009, poi della crisi dei debiti sovrani di due anni più tardi.

Conte ha proseguito presentando il piano di rilancio per il Paese, che non potrà fare a meno dell'Unione Europea:

Il rilancio dell’economia italiana deve inserirsi in un quadro anche complessivo e deve collegarsi allo sforzo collettivo europeo. Di qui credo questa giornata la chiamiamo "inaugurale" di confronto intenso nel contesto europeo, nel contesto globale, abbiamo rappresentanti delle Istituzioni e ospiti che ci consentiranno di recuperare una visione globale e in particolare europea. Le risorse e l’allocazione del Recovery Fund, ora ribattezzato Next Generation Eu, a favore del quale l’Italia - permettetemi di sottolinearlo - ha combattuto con forza, con determinazione, giocheranno un ruolo fondamentale per la ripartenza dell’economia europea e per la difesa in particolare di quelle catene del valore, che costituiscono direi la trama, l’ossatura del mercato unico.