Fontana: "Obbligo di mascherina in Lombardia fino al 30 giugno"

Di redazione Blogo.it sabato 13 giugno 2020

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana annuncia che nella Regione resterà l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto almeno fino al 30 giugno.

Attilio Fontana continua ad essere convinto di aver operato nel migliore dei modi nella prima fase dell'epidemia di COVID-19 in Lombardia e, all'indomani dell'audizione del premier Conte davanti ai pm di Bergamo, ha voluto ribadire il concetto con un post su Facebook in cui non fa nomi, ma si rivolge a chi in questi mesi lo ha duramente criticato:

Il tempo è galantuomo e dopo le offese, gli insulti e le minacce la verità sul buon operato della Regione Lombardia sta emergendo dalle inchieste e dai dati ufficiali.

Restano i pochi incivili da tastiera a promuovere infondate tesi complottiste, false e prive di ogni ragionevole fondamento mentre la verità sta emergendo con tutta la sua forza.

Il governatore della Lombardia ha annunciato anche la decisione di mantenere l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto per tutto il mese di giugno, anche quando è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro:

Ho deciso di mantenere l'obbligo delle mascherine sino al 30 giugno, un decisione difficile ma supportata da evidenze scientifiche e dal recente studio americano coordinato dal premio Nobel per la chimica Mario J. Molina dell'Università della California.

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica dell'accademia americana delle scienze (Pnas), afferma che grazie all'uso delle mascherine abbiamo evitato 78.000 contagi e ovviamente altre vittime.

Ho chiesto questo ulteriore sacrificio ai lombardi, che dovranno sopportare anche il caldo di giugno ma non possiamo abbassare la guardia, non possiamo cedere ad un virus subdolo, invisibile e sempre pronto a colpirci.

Ad oggi la Lombardia rimane la regione italiana più colpita dalla pandemia di COVID-19 e con la ripresa della circolazione tra le varie Regioni non si può che apprezzare questo eccesso di cautela da parte della Lombardia.