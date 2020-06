Sondaggio Ipsos: con Conte leader il M5S sarebbe il primo partito davanti a Lega e PD

Di redazione Blogo.it domenica 14 giugno 2020

Conte preferito come capo politico a Di Maio e Di Battista.

L'Ipsos, istituto di analisi e ricerche di mercato di Nando Pagnoncelli, ha condotto un sondaggio per il Corriere della Sera dal quale emerge che Giuseppe Conte sarebbe il leader perfetto per il MoVimento 5 Stelle, sia per gli elettori italiani in generale, sia per quelli pentastellati in particolare.

Conte ha un indice di gradimento del 61% e il 42% degli elettori del M5S lo vorrebbero come loro capo politico per le prossime elezioni, mentre Luigi Di Maio è preferito solo dal 27% e Alessandro Di Battista solamente dal 19%. Attualmente il M5S raccoglie il 17,1% delle preferenze, ma se Conte desse vita a un proprio partito prenderebbe il 14,1%, mentre il M5S scenderebbe al 12,7%.

Nel caso in cui, invece, il M5S si presentasse alle elezioni guidato proprio da Conte, allora, secondo le rilevazioni Ipsos, diventerebbe il primo partito d'Italia con il 24,3% delle preferenze e sorpasserebbe la Lega di Matteo Salvini che è al 23% e il PD che è al 17,3%.