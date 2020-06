Renzi: "Il governo dura se fa le cose, ma fidanzarmi in casa con Di Battista anche no..."

Matteo Renzi, che è sempre impegnato in questi giorni nella promozione del suo libro "La mossa del cavallo", ha rilasciato oggi un'intervista a SkyTg24 e ha parlato del governo Conte e dell'alleanza con il MoVimento 5 Stelle. Il leader di Italia Viva ha detto:

"Una cosa è tirare fuori l'Italia dalle sabbie mobili durante un'emergenza, evitare che arrivi un presidente della Repubblica no euro: su queste cose noi diamo una mano, ma pensare che io mi fidanzi in casa con Di Battista, anche no grazie. Siamo una coalizione nata in un momento in cui c'era il rischio che Salvini avrebbe portato l'Italia e l'Europa in una situazione di crisi, una situazione, ad esempio, in cui la gestione dell'emergenza Covid sarebbe stata più simile a quella portata avanti da Bolsonaro che dalla Merkel. Quindi io rivendico con forza la 'mossa del cavallò dell'estate scorsa"