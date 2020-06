Conte: "Siamo stati un esempio per l'Europa che ci esprime gratitudine"

Mentre si avvia alla conclusione la seconda giornata degli Stati Generali dell'Economia a Villa Pamphili, il Premier Giuseppe Conte ha scritto un breve messaggio su Facebook per accompagnare il video che vedete qui in alto.

Conte ha scritto:

"Sono giornate molto impegnative per il governo. Progettiamo il rilancio del nostro Paese. Ieri da parte dei vertici delle istituzioni europee è stato riconosciuto il ruolo centrale che l’Italia ha avuto in questa emergenza: in prima linea, indicando anche agli altri la via da percorrere"