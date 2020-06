Milano, imbrattata la statua di Montanelli. Rete Studenti rivendica il gesto

A rivendicare il gesto sui social network sono stati Rete Studenti Milano e LuMe, che con l'occasione hanno chiesto l'abbattimento della statua dedicata a Montanelli.

La Procura di Milano ha deciso di aprire un fascicolo per l'imbrattamento della statua di Indro Montanelli a Milano, ricoperta nella giornata di ieri con della vernice rossa e la scritta "razzista e stupratore" sulla base.

A rivendicare il gesto sui social network sono stati Rete Studenti Milano e LuMe, che con l'occasione hanno chiesto l'abbattimento della statua situata all'interno dei giardini di via Palestro a Milano:

Chiediamo, ad alta voce e con convinzione, l'abbattimento della statua a suo nome. Con questo gesto vogliamo ricordare che, come ci hanno insegnato e continuano a insegnarci movimenti globali come Non Una Di Meno e Black Lives Matter, tutte le lotte sono la stessa lotta, in un meccanismo intersezionale di trasformazione del presente e del futuro. Se il mondo che vogliamo tarda ad arrivare, lo cambieremo.