15 giugno: oggi al via la Fase 3. Ecco cosa riapre e cosa è ancora vietato

Di redazione Blogo.it lunedì 15 giugno 2020

L'App Immuni da oggi si può usare in tutta Italia.

Comincia ufficialmente oggi, lunedì 15 giugno 2020, la Fase 3 della lotta al coronavirus e ci sono nuove riaperture, anche se qualche divieto resta ancora in piedi. Inoltre l'App Immuni, che la settimana scorsa è stata sperimentata solo in quattro regioni, oggi si può usare in tutta Italia.

Tra le attività che ripartono ci sono i centri estivi per bambini da 0 a 3 anni, per loro saranno anche riaperte le aree giochi nei parchi, si potrà tornare in sale giochi, sale scommesse, sale bingo, nei centri benessere, centri termali, ma anche centri culturali e centri sociali, riprenderanno anche gli spettacoli aperti al pubblico, riapriranno i teatri, i cinema, la sale da concerto. Ovviamente si dovranno comunque rispettare tutte le precauzioni del caso e inoltre bisogna accertarsi che la propria Regione (o Provincia Autonoma) non abbia previsto delle restrizioni anche per queste attività che in base alle decisioni del governo oggi possono riaprire. In alcuni casi anche i sindaci possono stabilire delle regole ad hoc.

Continuano invece a restare vietate le attività in sale da ballo, discoteche e locali simili: non si può ancora ballare tutti insieme. E ovviamente bisogna continuare a evitare assembramenti. Da oggi si riaprono anche alcune frontiere, per esempio si può andare in Francia, Olanda, Belgio, mentre da domani ci si potrà spostare anche in Germania.