Quotidiano spagnolo ABC: "Maduro finanziò il M5S". Casaleggio: "Fake news, ora partono querele"

Il quotidiano spagnolo ABC ha pubblicato un'inchiesta in cui sostiene che il Venezuela abbia finanziato il MoVimento 5 Stelle. Si legge infatti:

"Nicolas Maduro diede nel 2010 la sua autorizzazione all'invio di una valigia che conteneva 3,5 milioni di euro al Consolato venezuelano a Milano per finanziare in nero il M5S. Questo quanto emerge in documenti secretati della Direzione Generale dell'Intelligence Militare di Caracas cui ha avuto accesso ABC.es"