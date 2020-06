Conte: "Le modifiche ai decreti Sicurezza saranno presto in Cdm"

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte anticipa che le modifiche ai decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini potrebbero arrivare in CdM entro la fine del mese.

Le tanto anticipate modifiche ai decreti Sicurezza fortemente voluti dall'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini potrebbero essere apportate prima di quanto previsto. A riscrivere i testi, tenendo in considerazione anche le indicazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.

Manca ancora l'intesa sulle modifiche da apportare tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, ma oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato da Fanpage al termine della terza giornata degli Stati Generali, ha anticipato che le tempistiche potrebbero essere abbastanza strette:

Ci stiamo già lavorando anche se non credo che ce la faremo questa settimana perché siamo molto impegnati. Ma la ministra Lamorgese sta lavorando per mettere a punto le modifiche, e spero possano arrivare in Consiglio dei ministri.