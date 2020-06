Video, il lapsus di Salvini: "I porti aperti hanno salvato vite. I porti chiusi condannano a morte migliaia di persone"

Di redazione Blogo.it mercoledì 17 giugno 2020

Voleva dire esattamente il contrario.

Matteo Salvini è stato protagonista di una gaffe oggi in Senato al termine del suo intervento. Un vero e proprio lapsus che gli ha fatto dire esattamente il contrario di quello che è solito predicare. Il leader della Lega, infatti, ha detto:

"I porti aperti hanno salvato vite. I porti chiusi condannano a morte migliaia di persone"

Lì per lì non se ne sono accorti neanche i suoi compagni di partito, che hanno applaudito come sempre, forse perché sono abituati a farlo senza ascoltare. Proprio in extremis Salvini è poi riuscito a dire:

"I porti aperti condannano a morte... Capisco che qualcuno rimpiange la schiavitù, non sono io a rimpiangere la schiavitù e la tratta di esseri umani"

Il segretario del Carroccio, dunque, il calcio d'angolo ha ripetuto il suo mantra, ossia che i porti vanno chiusi, ma intanto su Twitter il suo lapsus è stato al centro dell'attenzione per ore.