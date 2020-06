Il Senato non chiude ad agosto: "Il Paese ha bisogno di risposte immediate"

Di redazione Blogo.it giovedì 18 giugno 2020

La Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati conferma che ad agosto non ci sarà la consueta sospensione dei lavori.

Nessuna chiusura estiva per il Senato, rimasto aperto ed attivo anche durante la fase più delicata dell'emergenza legata alla pandemia di COVID-19 nel nostro Paese. La conferma è arrivata oggi dalla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, in quello che è un ottimo segnale nei confronti dei cittadini che in molti casi non possono contare su riposo e ferie.

Il Senato non andrà in ferie. Così come è rimasto aperto e ha lavorato anche durante l'emergenza dei mesi scorsi, non chiuderà nemmeno nel mese di agosto.

I senatori, insomma, continueranno a lavorare anche durante il periodo che tradizionalmente viene relegato alle ferie. Vista la situazione di grave emergenza che l'Italia sta vivendo, interrompere i lavori del Parlamento manderebbe un pessimo segnale agli italiani:

Il Paese è in difficoltà e ha bisogno di risposte immediate. Il Senato non si tirerà indietro: è questo l'impegno che assumiamo con gli italiani, in un momento così drammatico della nostra storia.

Anche la Camera dovrebbe adeguarsi, ma oggi da parte del Presidente Roberto Fico non è ancora arrivata la conferma ufficiale.