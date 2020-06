De Luca replica a Salvini: "Risponderemo domani a un somaro geneticamente puro"

Di Redazione Blogo.it giovedì 18 giugno 2020

Il presidente della Regione Campania: "Parlando di cose piacevoli, onore a Gattuso e lunga vita al catenaccio"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca rinvia a domani la replica a Matteo Salvini che oggi aveva polemicamente chiamato in causa il presidente della regione in relazione ai festeggiamenti di piazza a Napoli per la vittoria della Coppa Italia sulla Juventus.

"Dov'era il signor De Luca" mentre in strada gli assembramenti fioccavano, aveva chiesto il leader della Lega. "Daremo domani, senza fretta, una risposta congrua a un somaro geneticamente puro" la prima battuta a caldo del governatore che non cita direttamente Salvini.

"Per il resto parlando di cose piacevoli, onore a Rino Gattuso e lunga vita al catenaccio, strumento di perfida efficacia nel fare impazzire gli avversari, e capace di produrre un godimento sportivo di rara intensità" aggiunge De Luca.