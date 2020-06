De Luca a Salvini: "Ha la faccia come il suo fondoschiena, peraltro usurato"

Di Redazione Blogo.it venerdì 19 giugno 2020

De Luca ieri aveva annunciato per oggi la sua risposta "a un somaro geneticamente puro"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca replica a Matteo Salvini, senza citarlo direttamente, che lo aveva attaccato sugli assembramenti in strada a Napoli per festeggiare la vittoria della Coppa Italia sulla Juventus. De Luca ieri aveva annunciato per oggi la sua risposta a un "somaro geneticamente puro", aggiungendo che sarebbe stata una risposta "congrua".

Ecco allora che, nella tradizionale diretta Facebook del venerdì, il governatore mantiene la promessa: "Dedichiamo qualche nostro pensiero a un somaro politico che ha ripreso a ragliare". Chi pensava in toni che a freddo potessero essere più pacati, si sbagliava.

"Quei commenti - ha proseguito il governatore - hanno portato alla luce una propensione sotterranea e incancellabile allo sciacallaggio, perfino al razzismo nei confronti di Napoli, della Campania e del Sud che pare difficile da estirpare".

De Luca poi va più sul pezzo spiegando che i festeggiamenti dopo la vittoria della Coppa Italia "si sarebbero verificati nella stessa maniera in tutta Italia e in tutto il mondo. Voglio ricordare che a Torino, in occasione di una partita della Juve in Champions, ci sono stati morti e feriti in piazza. A Milano, se avesse vinto l’Inter, si sarebbe scatenata l’ira di dio. Senza nessuna vittoria ci sono stati assembramenti ai Navigli e movida scapigliata a Vicenza, ma nessuno ha chiesto al presidente della Regione cosa ne pensasse".

Secondo il governatore: "Tutti quelli che hanno buon senso sanno che sarebbe successo dovunque, ma siccome è capitato a Napoli, il cafone ha ritenuto di fare dei commenti. Io credo che quel cafone politico abbia dimostrato di essere davvero tre volte somaro, non una volta sola".

Salvini, rammenta De Luca, è "un leader di partito" che "ha organizzato una manifestazione a Roma, il 2 giugno, in totale disprezzo delle norme di sicurezza, insieme alla vispa Teresa (il riferimento è evidentemente a Giorgia Meloni, Ndr), ha la faccia come il suo fondoschiena, peraltro usurato".

Infine un altro "motivo di ciucciaria" è che "l’equino" domandi al presidente della Regione che ne pensa sugli assembramenti: "L’obbligo di garantire il rispetto delle norme nazionali riguarda il ministero dell’Interno e il prefetto" chiosa il governatore campano.