Mattarella ringrazia le Fiamme Gialle: presidio contro rischio usura per le famiglie durante la crisi

Di Redazione Blogo.it domenica 21 giugno 2020

Il Capo dello Stato in occasione del 246° anniversario: "Viva la Gdf, viva la Repubblica"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio di oggi in occasione del 246° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza ringrazia le Fiamme Gialle, il cui lavoro è stato prezioso anche in questa fase di emergenza legata all’epidemia di coronavirus.

"Oggi - dice Mattarella - ricorre il 246° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, moderna ed efficiente Forza di Polizia vocata alla tutela della legalità in ambito economico e del regolare funzionamento dei mercati".

"Nell’attuale emergenza sanitaria - spiega il Capo dello Stato - le Fiamme Gialle hanno fornito con abnegazione e generosità il loro prezioso contributo in sinergia con le altre amministrazioni dello Stato, contribuendo al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e all’osservanza delle misure di contenimento della diffusione del virus. La collaborazione fra il Servizio Aereo della GdF e il Dipartimento della Protezione Civile ha visto il trasporto, nelle aree dell’Italia più colpite dal contagio, di medici e infermieri volontari, nonché di apparecchiature e materiale sanitario di vario genere".

"Le donne e gli uomini della Guardia di Finanza - prosegue il presidente della Repubblica - si stanno prodigando ora per scongiurare che le contingenti difficoltà di famiglie e imprese possano essere strumentalizzate dalla criminalità organizzata attraverso il riciclaggio e l’usura nonché per assicurare che gli aiuti economici non siano oggetto di tentativi di sviamento e di appropriazione indebita".

Durante l'emergenza i militari della Guardia di finanza hanno tra l’altro sequestrato 26 milioni di mascherine e Dpi, un milione per speculazione sui prezzi.

"Nel commosso ricordo di quanti sono caduti nell’adempimento del dovere e rivolgendo un deferente omaggio alla Bandiera del Corpo, simbolo di dedizione al servizio, giungano alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza, in servizio e in congedo, insieme alle loro famiglie, i sentimenti di apprezzamento del Paese, con gli auguri più fervidi. Viva la Guardia di Finanza, Viva la Repubblica" è la conclusione di Mattarella.

Nel 2019 la Gdf ha operato sequestri per più di un miliardo, per reati in materia di imposte dirette e Iva, "beccando" oltre 9mila evasori totali. 14.540 le persone denunciate e 389 quelle arrestate.