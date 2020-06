Di Battista: “Sto lavorando alla creazione di una piattaforma nazionale di car-sharing” e chiede aiuto alla Rete

Alessandro Di Battista, uno dei leader del MoVimento 5 Stelle, ha annunciato su Facebook qual è il progetto a cui si sta attualmente dedicando:

Dibba non ha nascosto che si tratta di una iniziativa a scopo di lucro, ma spiega anche come andrebbero investiti i profitti:

Chiede poi un aiuto alla Rete:

"Vorrei sviluppare quest'idea con tutti coloro che vorranno darmi una mano: associazioni, ingegneri, giovani. Se vi va, scrivetemi a programmapeople@gmail.com con una vostra breve presentazione. Organizzeremo un incontro su zoom nelle prossime settimane per iniziare a lavorarci"

Di Battista parla anche delle strategie per migliorare le condizioni dell’ambiente:

"C'è chi ritiene che aumentare il prezzo della benzina o incentivare l'acquisto di auto elettriche sia parte della lotta a favore dell'ambiente. Siamo sicuri? Siamo sicuri che aumentare il costo dei carburanti non sia l'ennesimo modo per colpire la classe media? Gli incentivi sulle auto elettriche sono un'ottima cosa ma in quanti possono davvero permettersi un'auto elettrica?”