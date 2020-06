OMS: “Riemergono casi di coronavirus in Paesi che avevano soppresso i contagi”

Mentre si preoccupa per la situazione in Africa, l’Oms lancia un allarme che riguarda i Paesi che nei giorni scorsi sembrava avessero soppresso la trasmissione del coronavirus. C’è, infatti, una nuova diffusione man mano che riaprono le attività economiche e sociali.

“Spero proprio di no, perché i sistemi sanitari sono più deboli e, anche se la popolazione ha un'età media più bassa, molti sono vulnerabili. La sfida costante è tenere il più basso possibile i contagi. In Africa la situazione è mista, è un grande continente e in alcune aree vediamo un aumento di casi anche del 50%, altre aree sono molti stabili, ma in generale i casi sono in aumento, in Sudafrica per esempio. Ma non abbiamo visto ancora un largo aumento del numero di morti: l'Africa sta evitando quella larga proporzione di morte che ha caratterizzato la situazione in altri Paesi del mondo. Sicuramente c'è una chiara sotto-diagnosi causata dalla scarsa capacità di testare in alcuni Paesi c'è pressione negli ospedali, dipende dai contesti; le città più grandi sono più colpite”